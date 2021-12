Diana Del Bufalo contro il vaccino: “Non funziona. Credo sia deludente”. È polemica (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attrice Diana Del Bufalo, 31 anni, in una diretta su Instagram ha espresso pareri negativi in merito al vaccino anti Covid: “Non funziona. Non credete sia un po’ deludente? Perché io Credo sia un po’ deludente”. Ha poi aggiunto: “Hanno venduto questo vaccino come… capito? Fatto il vaccino puoi fare tutto. Tanti hanno pensato così”. Immediata la reazione dei followers sia nei commenti alla live sia sugli altri social network. L’attrice, che è un volto noto di fiction e film, in risposta alla bufera che si è scatenata, ha pubblicato una storia su Instagram in cui spiega il perché non si sia vaccinata: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’attriceDel, 31 anni, in una diretta su Instagram ha espresso pareri negativi in merito alanti Covid: “Non. Non credete sia un po’? Perché iosia un po’”. Ha poi aggiunto: “Hanno venduto questocome… capito? Fatto ilpuoi fare tutto. Tanti hanno pensato così”. Immediata la reazione dei followers sia nei commenti alla live sia sugli altri social network. L’attrice, che è un volto noto di fiction e film, in risposta alla bufera che si è scatenata, ha pubblicato una storia su Instagram in cui spiega il perché non si sia vaccinata: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per ...

FranAltomare : Diana Del Bufalo che dice a 2 milioni di followers di non essersi vaccinata perché le è stato sconsigliato. Tra l… - StefanoGuerrera : Sinceramente sconvolto dallo sproloquio di Diana del Bufalo. Sconvolto del fatto che non ci siano ripercussioni, si… - FranAltomare : Diana Del Bufalo cancellata. Avrei dovuto già dai tempi delle sue opinioni discutibili sul catcalling, ma recuperia… - neveerm1nd : RT @ssoselftisfied: #DianaDelBufalo che non si vaccina perché ha 'il cuore ballerino' e il medico gliel'ha sconsigliato. Nonna con pacemake… - freddie_46 : @FranAltomare Ma ci rendiamo conto? Incredibile! Nel 2021-quasi-22 esiste ancora Diana del bufalo Siamo al livello dei 'vip' del GF VIP -