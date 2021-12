Di Marzio: “Ecco la verità su Insigne e il Napoli. Tuanzebe giocatore forte” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gianni Di Marzio ha parlato della trattativa tra Insigne e il Toronto e del possibile arrivo di Tuanzebe in maglia azzurra. Il futuro di Lorenzo Insigne sembra essere sempre più lontano da Napoli. L’attuale capitano si avvicina al Toronto FC, per cui andrebbe a giocare da luglio, dopo la scadenza del contratto del 30 giugno 2022. Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli ha parlato della questione legata a Lorenzo Insigne e al possibile arrivo in maglia azzurra di Axel Tuanzebe. “Insigne? Un giocatore di 30 anni che è stato Campione d’Europa ed è capitano di una squadra non si può portare in scadenza, il contratto andava rinnovato già lo scorso maggio o giugno. Evidentemente il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gianni Diha parlato della trattativa trae il Toronto e del possibile arrivo diin maglia azzurra. Il futuro di Lorenzosembra essere sempre più lontano da. L’attuale capitano si avvicina al Toronto FC, per cui andrebbe a giocare da luglio, dopo la scadenza del contratto del 30 giugno 2022. Gianni Diex allenatore delha parlato della questione legata a Lorenzoe al possibile arrivo in maglia azzurra di Axel. “? Undi 30 anni che è stato Campione d’Europa ed è capitano di una squadra non si può portare in scadenza, il contratto andava rinnovato già lo scorso maggio o giugno. Evidentemente il ...

Advertising

napolipiucom : Di Marzio: 'Ecco la verità su Insigne e il Napoli. Tuanzebe giocatore forte' #demarzio #napoli #ForzaNapoliSempre… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Di Marzio: 'Primo acquisto per il #Genoa: accordo per 5 milioni' ? - FabioMencocco : RT @napolipiucom: Sky - Di Marzio: 'Napoli pensa a Min-Jae Kim. Ecco le caratteristiche tecniche' #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #MinJ… - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Di Marzio: 'Primo acquisto per il #Genoa: accordo per 5 milioni' ? - SOSFanta : ?? FLASH - Di Marzio: 'Primo acquisto per il #Genoa: accordo per 5 milioni' ? -