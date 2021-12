Denise Pipitone, clamorosa svolta nell’inchiesta: spuntano nuovi testimoni (Di venerdì 31 dicembre 2021) . Il processo all’ex pm Maria Angioni può aprire un filone diverso L’ultima inchiesta sulla misteriosa sparizione di Denise Pipitone, assente dall’affetto dei suoi cari ormai da più di 17 anni, è stata archiviata senza arrivare ad un processo. Da poco però ne è anche cominciato un altro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) . Il processo all’ex pm Maria Angioni può aprire un filone diverso L’ultima inchiesta sulla misteriosa sparizione di, assente dall’affetto dei suoi cari ormai da più di 17 anni, è stata archiviata senza arrivare ad un processo. Da poco però ne è anche cominciato un altro L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AmberAlertaNoOf : RT @ZonNapoli: #Attualità #DenisePipitone 14 testimoni per la verità: il processo continua - Pantocrax : RT @ZonNapoli: #Attualità #DenisePipitone 14 testimoni per la verità: il processo continua - ZonNapoli : #Attualità #DenisePipitone 14 testimoni per la verità: il processo continua - zazoomblog : Denise Pipitone caso archiviato dopo il processo per accusa: il triste epilogo per la famiglia - #Denise #Pipitone… - marcorussodell3 : Denise Pipitone, quali nomi ci saranno nella lista di Angioni? #denisepipitone #Denise #scomparsa -