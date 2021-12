“Delia Duran entra al GF Vip!”. Le urla dal giardino e Soleil Scopre scopre tutto: la sua reazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Colpo di scena al GF Vip 6: Soleil Sorge scopre che Delia Duran è una dei nuovi concorrenti. Sì, proprio Durante la prima puntata del nuovo anno – dunque lunedì 3 gennaio 2022 – la moglie di Alex Belli entrerà nella Casa più spiata di Cinecittà ma questa volta non da ospite e insieme a Kabir Bedi. I due sono già stati sottoposti a quarantena fiduciaria come da regolamento e la stessa Delia Duran ha smentito l’indiscrezione che la voleva positiva al Covid e dunque impossibilitata a partecipare, almeno per ora, al reality di Alfonso Signorini. Dopo la soffiata di Deianira Marzano, infatti, la modella ha smentito tutto su Instagram, dicendosi pronta ad agire legalmente contro chi ha parlato del suo stato di salute. E ha anche mostrato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Colpo di scena al GF Vip 6:Sorgecheè una dei nuovi concorrenti. Sì, propriote la prima puntata del nuovo anno – dunque lunedì 3 gennaio 2022 – la moglie di Alex Belli entrerà nella Casa più spiata di Cinecittà ma questa volta non da ospite e insieme a Kabir Bedi. I due sono già stati sottoposti a quarantena fiduciaria come da regolamento e la stessaha smentito l’indiscrezione che la voleva positiva al Covid e dunque impossibilitata a partecipare, almeno per ora, al reality di Alfonso Signorini. Dopo la soffiata di Deianira Marzano, infatti, la modella ha smentitosu Instagram, dicendosi pronta ad agire legalmente contro chi ha parlato del suo stato di salute. E ha anche mostrato ...

