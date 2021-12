Decesso di Paolo Calissano, il pesante sfogo della compagna: disperazione e forte rabbia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano si è spento, gettando nel dolore più grande parenti e colleghi. Tra questi la compagna che si è lasciata andare a un duro sfogo. A margine della fine dell’anno, Paolo Calisanno ha lasciato per sempre amici e parenti. L’attore genovese, 54 anni, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento di Roma. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 31 dicembre 2021)si è spento, gettando nel dolore più grande parenti e colleghi. Tra questi lache si è lasciata andare a un duro. A marginefine dell’anno,Calisanno ha lasciato per sempre amici e parenti. L’attore genovese, 54 anni, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento di Roma. L'articolo proviene da YesLife.it.

