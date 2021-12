De Luca in diretta: “Oggi 14458 positivi. Prudenza per evitare di chiudere la Campania” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi in Campania si registrano 14458 positivi, il dato importante è che 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari”. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nell’ultima diretta di questo 2021. Le parole di De Luca in diretta “Da lunedì 3 gennaio Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Calabria, Friuli, Marche, Bolzano, Trento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021)insi registrano, il dato importante è che 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari”. Lo ha detto il presidente della regione, Vincenzo De, nell’ultimadi questo 2021. Le parole di Dein“Da lunedì 3 gennaio Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Calabria, Friuli, Marche, Bolzano, Trento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Boom casi Covid (14mila oggi), De Luca: 'Restiamo in zona bianca, molte altre regioni gialle da lunedì. Siamo org… - NapoliToday : #Cronaca Boom casi Covid (14mila oggi), De Luca: 'Restiamo in zona bianca, molte altre regioni gialle da lunedì. Si… - TV2000it : RT @domenicatv2000: Rivedi la puntata del 26 dicembre di #finalmentedomenica con ospiti: ?? don Luigi Maria Epicoco ??Rachele Sagramoso e L… - fulviagr : RT @europaverde_it: 2??0??2??2?? - GLI AUGURI DI #BUONANNO DI #EUROPAVERDE SIAMO IN DIRETTA per gli auguri di #BuonAnno insieme ai co-por… - radioticino : Questa sera dalle 23.15h festeggeremo il capodanno...TUTTI INSIEME.?? Noi, Rsi la 1, rete 3, Teleticino e radio 3i,… -