De Luca dice che il governo si sta comportando come Totò | VIDEO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Critica il governo e le misure messe in campo e scritte nero su bianco nell’ultimo decreto legge. Lo fa a modo suo Vincenzo De Luca che anche in occasione dell’ultima diretta Facebook dell’anno (appuntamento ormai consueto di ogni venerdì) attacca l’esecutivo per non aver adottato il pugno di ferro (in termini di restrizioni) nei confronti dei no vax. E lo fa citando uno spezzone di un film di Totò. De Luca paragona le misure anti-Covid del governo a un film di Totò Una critica generalizzata, sia sulle ultime decisioni, sia per l’atteggiamento di un governo che – secondo De Luca – si è specchiato nei complimenti, senza saper anticipare quel che poi è successo in questi giorni. “Oggi il governo ha preso delle decisioni che continuano a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Critica ile le misure messe in campo e scritte nero su bianco nell’ultimo decreto legge. Lo fa a modo suo Vincenzo Deche anche in occasione dell’ultima diretta Facebook dell’anno (appuntamento ormai consueto di ogni venerdì) attacca l’esecutivo per non aver adottato il pugno di ferro (in termini di restrizioni) nei confronti dei no vax. E lo fa citando uno spezzone di un film di. Deparagona le misure anti-Covid dela un film diUna critica generalizzata, sia sulle ultime decisioni, sia per l’atteggiamento di unche – secondo De– si è specchiato nei complimenti, senza saper anticipare quel che poi è successo in questi giorni. “Oggi ilha preso delle decisioni che continuano a ...

Advertising

lamanushorty : RT @BonomiAllegra: @Luca_Fantuzzi Ma ora noi abbiamo la Neolingua di orwelliana memoria. 'Costringere col ricatto' oggi si dice 'Promuover… - neXtquotidiano : #DeLuca dice che il governo si sta comportando come Totò | VIDEO - viciobonura : @Luca_Napoletano @WritingRmd @VitillaroFranco @stanzaselvaggia Ok, deliri. Comprendo che sta diventando impossibile… - viciobonura : @Luca_Napoletano @WritingRmd @VitillaroFranco @stanzaselvaggia Guarda che io non sto negando proprio nulla. Ti cons… - _Luca_Borghi_ : Ho letto il grafico dell’oroscopo di Paolo Fox, stando a quello che dice tuo tutto bene fino a settembre, poi inizia il disagio -