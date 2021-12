Davide Silvestri | pubblico sconvolto dalla notizia E scatta la richiesta al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 dicembre 2021)è tra i veterani di questo GF Vip 6 e giorno dopo giorno è diventato un confidente per tanti coinquilini. Per esempio Soleil Sorge, con cui nelle scorse ore ha parlato di Alex Belli e della strana assenza di Delia Duran nel collegamento streaming della scorsa diretta. I due sono quindi giunti alla conclusione che potrebbero essersi lasciati fuori dal reality show. È schiettoe ha anche cominciato a lamentarsi di non poter nominare chi vuole, facendo riferimento a una presunta preferenza degli autori del GF Vip 6 per Jessica e Lulù Selassié. E si è sfogato con Barù, utilizzando toni un po’ scherzosi ma allo stesso tempo eloquenti. Per esempio, quando gli autori hanno chiamato Jessica in confessionale, ha subito fatto una battutina: “Vedi, vedi quelli che ...