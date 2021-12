Daniil Medvedev, il 2021 è da urlo: Novak Djokovic ha il suo antagonista? (Di sabato 1 gennaio 2022) Negli ultimi 15 anni di tennis, la presenza dei ben noti ‘Fab four’, che rispondono ai nomi di Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, ha oscurato ed impedito la presenza di qualsiasi altro tennista nelle prime posizioni mondiali; la loro straordinaria longevità, unita ad un livello degli avversari in diversi casi non sufficiente, ha creato un vero e proprio monopolio. Oggi si può affermare con certezza che questo dominio abbia trovato una fine, ed uno dei primi ad essersi prepotentemente creato uno spazio fra i migliori si chiama Daniil Medvedev. Il russo ha vissuto una splendida stagione, iniziata già nel migliore dei modi. Ad inizio anno ha raggiunto 3 finali consecutive, vincendo l’ATP Cup ed il torneo di Marsiglia, ma l’unica sconfitta dei primi due mesi è arrivata proprio per mano di ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Negli ultimi 15 anni di tennis, la presenza dei ben noti ‘Fab four’, che rispondono ai nomi di Roger Federer, Rafael Nadal,e Andy Murray, ha oscurato ed impedito la presenza di qualsiasi altro tennista nelle prime posizioni mondiali; la loro straordinaria longevità, unita ad un livello degli avversari in diversi casi non sufficiente, ha creato un vero e proprio monopolio. Oggi si può affermare con certezza che questo dominio abbia trovato una fine, ed uno dei primi ad essersi prepotentemente creato uno spazio fra i migliori si chiama. Il russo ha vissuto una splendida stagione, iniziata già nel migliore dei modi. Ad inizio anno ha raggiunto 3 finali consecutive, vincendo l’ATP Cup ed il torneo di Marsiglia, ma l’unica sconfitta dei primi due mesi è arrivata proprio per mano di ...

