Dal super Green pass alla quarantena per Covid: cosa cambia da oggi col nuovo Decreto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – Dal super Green pass alla quarantena Covid per contatto con un positivo, nuove regole e misure contro l'impennata di contagi in Italia. Entra in vigore oggi, venerdì 31 dicembre, il nuovo Decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ed emanato il provvedimento che, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 30 dicembre, entra in vigore già da oggi. Nell'ultimo bollettino sono stati registrati 126.888 nuovi casi e altri 156 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all'11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ...

