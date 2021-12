Dal Covid a Capitol Hill, da Evergrande al Recovery Plan 2021 anno di ripresa ma anche di corsa dell'inflazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli ultimi 12 mesi non sono di certo andati lisci sul fronte della pandemia: a causa della recrudescenza dei casi, i governi sono stati costretti a nuove misure di restrizione che hanno avuto un impatto sui consumi e hanno frenato in alcuni momenti la corsa del Pil. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli ultimi 12 mesi non sono di certo andati lisci sul frontea pandemia: a causaa recrudescenza dei casi, i governi sono stati costretti a nuove misure di restrizione che havuto un impatto sui consumi e hfrenato in alcuni momenti ladel Pil. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, le nuove regole su quarantena e Super Green pass sono in vigore da oggi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il… - Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - sportli26181512 : Serie A, problema no vax: dal 10 gennaio non possono giocare: Dal 10 gennaio per giocare in Serie A, come in tutti… - blidonni : RT @cjmimun: Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute nelle ultime 24 ore 22.579 persone risultano guarite dal Covid. -