Dakar | Nasser Al-Attiyah | “Mi vedo sempre come il favorito | siamo fiduciosi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Al-si prepara a dare battaglia nellache ci apprestiamo a vivere, fiducioso nelle nuove auto che debuttano quest’anno dopo un importante cambio regolamentare. L’arabo è senza dubbio uno dei favoriti dopo i due secondi posti ottenuti nel 2020 e nel 2021. L’inedita Toyota GR DKR Hilux T1+ ha tutte le carte in regola per sfidare ad armi pari Audi, casa che debutta in Arabia Saudita con un modello parzialmente elettrico. I giapponesi hanno sfruttato al massimo le norme ‘Classe T1+’, delle modifiche oltremodo importanti che hanno radicalmente cambiato le auto che si contenderanno il titolo dell’evento. Il qatariota ha rilasciato alla stampariporta ‘Motorsport.com’: “Il buggy era più veloce e più leggero l’anno scorso, aveva una gomma più grande. La situazione ora è diversa, ma sarà uguale per ...