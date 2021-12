Dai balneari solo spicci allo Stato La Corte dei Conti non ci sta Il governo dei Migliori ha prorogato le concessioni Ma i magistrati frenano sugli affari d’oro dei soliti noti

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Con oltre ottomila chilometri di coste, loottieneoli dal business dorato delle 12.166marittime. Anche i lidi più esclusivi se la cavano con poche centinaia di euro l’anno. I signori degli ombrelloni resistono da tempo alle stesse direttive europee, con l’Italia che subisce procedure di infrazione da parte della Commissione europea e chenua a rinviare le gare proprio sullepreviste dalla Direttiva Bolkestein. Proprio come sta facendo ildei, limitandosi ad aprire l’ennesimo tavolo tecnico. Mentre si riaccendendono i riflettori sull’ennesimo regalo agli imprenditori del mare e sui loro sponsor politici, arriva però anche ladei ...

dayflyer : @SplendorSolis00 @CottarelliCPI Le meretrici sono oneste lavoratrici, lui è un infame politico che prende la pensio… - libellula58 : Balneari, nonostante le richieste Ue il governo pressato dai concessionari rinvia la decisione: "Tavolo tecnico pol… - ngiocoli : @ardigiorgio Ma che scoperta, dai. Questo si sapeva dall'inizio. I balneari non temono mica di perdere le concessio… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Balneari, nonostante le richieste Ue il governo pressato dai concessionari rinvia la decisione: "Tavolo tecnico politi…

... piuttosto deboli e da approfondire ulteriormente, pur con i limiti consentitirapporti tra ...di solidarietà per i redditi più alti e la riforma delle concessioni agli stabilimenti. ...... Leonardo Donno, in riferimento al tavolo tecnico - politico annunciatoministri Garavaglia, Giorgetti e Gelmini, a seguito di un incontro con i rappresentanti delle categorie dei. "...Sanremo. All’indomani dalla convocazione a Roma delle sigle sindacali da parte dei ministri del Governo Gelmini, Giorgetti e Garavaglia, a Sanremo CNA riunisce operatori e rappresentanti delle Istituz ...Il presidente del Sib Confcommercio di Grosseto alla manifestazione a Roma Grosseto: Anche i balneari della provincia di Grosseto hanno preso parte al sit in di protesta indetto dal Sib, Sindacato Ita ...