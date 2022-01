Dai balneari solo spicci allo Stato. La Corte dei Conti non ci sta. Il governo dei Migliori ha prorogato le concessioni. Ma i magistrati frenano sugli affari d’oro dei soliti noti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con oltre ottomila chilometri di coste, lo Stato ottiene solo spiccioli dal business dorato delle 12.166 concessioni balneari marittime. Anche i lidi più esclusivi se la cavano con poche centinaia di euro l’anno. I signori degli ombrelloni resistono da tempo alle stesse direttive europee, con l’Italia che subisce procedure di infrazione da parte della Commissione europea e che Continua a rinviare le gare proprio sulle concessioni previste dalla Direttiva Bolkestein. Proprio come sta facendo il governo dei Migliori, limitandosi ad aprire l’ennesimo tavolo tecnico. Mentre si riaccendendono i riflettori sull’ennesimo regalo agli imprenditori del mare e sui loro sponsor politici, arriva però anche la Corte dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con oltre ottomila chilometri di coste, loottieneoli dal business dorato delle 12.166marittime. Anche i lidi più esclusivi se la cavano con poche centinaia di euro l’anno. I signori degli ombrelloni resistono da tempo alle stesse direttive europee, con l’Italia che subisce procedure di infrazione da parte della Commissione europea e chenua a rinviare le gare proprio sullepreviste dalla Direttiva Bolkestein. Proprio come sta facendo ildei, limitandosi ad aprire l’ennesimo tavolo tecnico. Mentre si riaccendendono i riflettori sull’ennesimo regalo agli imprenditori del mare e sui loro sponsor politici, arriva però anche ladei ...

Advertising

marco_boggero : LA NOTIZIA: Dai balneari solo spicci allo Stato. La Corte dei Conti non ci sta. - tinas48 : RT @LaNotiziaTweet: Dai balneari solo spicci allo Stato. La Corte dei Conti non ci sta. Il governo dei Migliori ha prorogato le concessioni… - attila62 : RT @LaNotiziaTweet: Dai balneari solo spicci allo Stato. La Corte dei Conti non ci sta. Il governo dei Migliori ha prorogato le concessioni… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Dai balneari solo spicci allo Stato. La Corte dei Conti non ci sta. Il governo dei Migliori ha prorogato le concessioni… - Destradipopolo : DAI #BALNEARI SOLO SPICCIOLI ALLO STATO, LA CORTE DEI CONTI NON CI STA IL GOVERNO DEI MIGLIORI HA PROROGATO LE CON… -