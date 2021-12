Da Gennaio l’Italia sarà divisa per colori: ecco le regioni che resteranno chiuse (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’impennata della curva dei contagi rischia di stravolgere presto il quadro delle restrizioni in tutta Italia. Gli oltre 78mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, registrati anche grazie al record di sempre di tamponi effettuati nel nostro Paese che mai aveva superato il milione di test (1.034.677), segnano il definitivo nuovo cambio di passo dell’epidemia. In attesa del monitoraggio di Iss e ministero della Salute, due grandi regioni sono destinare a passare in zona gialla da lunedì, ma per altre l’arancione si avvicina. Lazio e Lombardia in zona gialla da lunedì, Emilia-Romagna a rischio Lazio e Lombardia da lunedì prossimo raggiungeranno in zona gialla le altre 7 realtà che registrano valori oltre il tetto del 10% di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e del 15% dei ricoveri nei reparti ordinari (qui avevamo scritto delle ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’impennata della curva dei contagi rischia di stravolgere presto il quadro delle restrizioni in tutta Italia. Gli oltre 78mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore, registrati anche grazie al record di sempre di tamponi effettuati nel nostro Paese che mai aveva superato il milione di test (1.034.677), segnano il definitivo nuovo cambio di passo dell’epidemia. In attesa del monitoraggio di Iss e ministero della Salute, due grandisono destinare a passare in zona gialla da lunedì, ma per altre l’arancione si avvicina. Lazio e Lombardia in zona gialla da lunedì, Emilia-Romagna a rischio Lazio e Lombardia da lunedì prossimo raggiungeranno in zona gialla le altre 7 realtà che registrano valori oltre il tetto del 10% di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva e del 15% dei ricoveri nei reparti ordinari (qui avevamo scritto delle ...

