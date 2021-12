Da Dybala a Brozovic e Kessie, i giocatori “liberi” tra poche ore (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il prossimo anno è alle porte, e potrebbe portare con sé rivoluzioni e colpi di scena. Il 30 giugno, infatti, diversi giocatori saranno ufficialmente svincolati, e già dai prossimi giorni potranno accordarsi con altri club per trovare una nuova sistemazione. Ma chi sono i giocatori in scadenza di contratto nel 2022? Nella lista sono presenti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il prossimo anno è alle porte, e potrebbe portare con sé rivoluzioni e colpi di scena. Il 30 giugno, infatti, diversisaranno ufficialmente svincolati, e già dai prossimi giorni potranno accordarsi con altri club per trovare una nuova sistemazione. Ma chi sono iin scadenza di contratto nel 2022? Nella lista sono presenti L'articolo

Advertising

FBiasin : 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Da Dybala a Brozovic e Kessie, i giocatori “liberi” tra poche ore: Il prossimo anno è alle por… - CalcioFinanza : Da Dybala a Brozovic e Kessié: i giocatori in scadenza di contratto e “liberi” tra poche ore, in Serie A e all'este… - GiuDayLorDie : A me dispiace per #Kessie #Perisic #Cuadrado #Dybala e #Brozovic. Perché le offerte arrivano solo a @Lor_Insigne.… - Stefano1Ranieri : @gloriapoch72 Ti dimentichi lo scorso anno di Donnarumma, quest'anno si parla tanto eccome di kessie, Dybala,Brozovic,ecc. -