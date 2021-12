Da domani scattano i rincari sulla la tratta della A21 gestita da Autovia Padana Spa

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Non scatteranno aumenti dei pedaggi su nessun trattorete autostradale nazionale, fatta eccezione per laA21daSpa, solo 105 chilometri su un totale di oltre 6 mila di rete autostradale a pedaggio. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. Anche per il 2022 sono confermate le tariffe vigenti sulle autostrade gestite dalle società per le quali è in corso l’aggiornamento/revisione del rapporto concessorio. Ogni variazione, spiega la nota, sarà applicata esclusivamente alla definizione dei nuovi contratti che dovranno recepire il regime tariffario previsto dall’Autorità di regolazione dei trasporti. L’adeguamento tariffario medio è stato riconosciuto alla sola società concessionaria A21 Piacenza-Brescia. L’entità ...

