Crisanti | “Quarantena abolita? Decisioni da apprendisti stregoni | senza criterio scientifico

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “per i vaccinati? Sonodain fase di improvvisazione”. Così in un’intervista al Fatto Quotidiano Andrea, docente di microbiologia all’Università di Padova, commenta il nuovo pacchetto di misure anti-Covid. Si è appreso “che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto - spiega - Ma se liberi i vaccinati dalladopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico”. L’esperto prosegue: “Non c’è ancora certezza che Omicron neutralizzi Delta o altre ...

Andrea Crisanti ha inoltre criticato la decisione di abolire la quarantena per i vaccinati. Il virologo ha spiegato: "Non c'è niente di scientifico. Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalla quarantena dopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico". "Questi Migliori al governo sono apprendisti stregoni. Non c'è niente di scientifico, abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta".