(Di venerdì 31 dicembre 2021) “per i vaccinati? Sonodain fase di improvvisazione”. Così in un’intervista al Fatto Quotidiano Andrea, docente di microbiologia all’Università di Padova, commenta il nuovo pacchetto di misure anti-Covid. Si è appreso “che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto - spiega - Ma se liberi i vaccinati dalladopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico”. L’esperto prosegue: “Non c’è ancora certezza che Omicron neutralizzi Delta o altre ...

Advertising

Open_gol : Il professore di microbiologia: «Se si liberano i vaccinati dalla quarantena si rischia una maggiore diffusione del… - HuffPostItalia : Crisanti: “Quarantena abolita? Decisioni da apprendisti stregoni, senza criterio scientifico' - daves80 : - unmom3nto : RT @fratotolo2: #Crisanti: “Questi Migliori al governo sono apprendisti stregoni in fase di improvvisazione senza criterio… Quale dato scie… - mauro_arena : RT @HuffPostItalia: Crisanti: “Quarantena abolita? Decisioni da apprendisti stregoni, senza criterio scientifico' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Quarantena

BOLLETTINO CORONAVIRUS 31 DICEMBRE/ Ministero Salute: record contagi, 1126 terapie'NON SONO STATI RISOLTI NODI VERI' Per Andrea, dunque, l'abolizione dellaper parte ...vs Governo "Regolecontro scienza"/ "Improvvisano, ma nodi veri?" Se foste dei residenti in quel di Milano o Roma, potrete scorrere questa pagina, mentre in questo spazio ci ...Il microbiologo Andrea Crisanti è molto critico sulle misure varate dal governo Draghi sulla riduzione della quarantena ed esprime tutte le sue perplessità in un’intervista al Fatto Quotidiano: “'Non ...Andrea Crisanti ha inoltre criticato la decisione di abolire la quarantena per i vaccinati. Il virologo ha spiegato: “Non c’è niente di scientifico. Abbiamo appena appreso ch ...