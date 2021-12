Crisanti: «La quarantena? Un governo di apprendisti stregoni, nelle decisioni niente di scientifico» (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Questi Migliori al governo sono apprendisti stregoni in fase di improvvisazione senza criterio». Andrea Crisanti, professore di microbiologia a Padova, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano oggi va all’attacco del governo Draghi. Crisanti critica l’abolizione della quarantena per i vaccinati: «Non c’è niente di scientifico. Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalla quarantena dopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico». Il ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Questi Migliori alsonoin fase di improvvisazione senza criterio». Andrea, professore di microbiologia a Padova, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano oggi va all’attacco delDraghi.critica l’abolizione dellaper i vaccinati: «Non c’èdi. Abbiamo appena appreso che la variante Omicron si diffonde di più perché non trova barriera nei vaccinati, e che si diffonde molto più rapidamente di Delta: dovremmo quindi cercare di tutelare fragili e non vaccinati che continuano a rischiare molto. Ma se liberi i vaccinati dalladopo un contatto con un positivo, vai nella direzione opposta, mi pare. Non è logico». Il ...

