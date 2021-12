Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid:Francia;rinviata partita Ligue1 tra Angers e Saint-Etienne 19 giocatori positivi, match era in programma il 9 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Franciarinviata

ANSA Nuova Europa

La partita di calcio di Ligue 1 tra Angers e Saint - Etienne, in programma il 9 gennaio, è stataa causa del gran numero di casi di- 19 in una delle due squadre. L'Angers ha annunciato giovedì che 19 dei suoi giocatori sono risultati positivi ale ha chiesto il rinvio di ...non risparmia club e calciatori E la corsa del virus non ... almeno per il momento le cose vanno meglio ed è stata... Indal 3 gennaio gli eventi all'aperto non potranno avere più ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...PARIGI, 31 DIC - La partita di calcio di Ligue 1 tra Angers e Saint-Etienne, in programma il 9 gennaio, è stata rinviata a causa del gran numero di casi di Covid-19 in una delle due squadre. (ANSA) ...