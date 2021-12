Covid | tre positivi in casa Inter | c’è il comunicato ufficiale

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La società FCnazionale attraverso unstampa diramato pochi minuti fa annuncia latà di tre calciatori. Di seguito ecco ilda parte della società nerazzurra: MILANO – ”FCnazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultatial-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri”. Dzeko,I calciatori in questione sono già in isolamento nelle loro abitazioni nel rispetto delle procedure sanitarie in questione previste. Piero Inferrera

Quest'anno anche se sono positivo al, a differenza di giusto un anno fa sono ottimista. ... Vale per il virus: ho provato sul mio corpo che se hai fattodosi di vaccino il "mostro" si ...MILANO - "FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I ...SERIE A - Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato il risultato dei tamponi effettuati nella giornata di ieri ...