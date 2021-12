Covid Toscana, i dati del 31 dicembre: 16.886 positivi, nuovo record di tamponi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dicembre 2021 - nuovo record di tamponi effettuati in un giorno: quasi 75mila (74.976) che hanno portato a individuate l'ennesimo record di positivi in un giorno (16.886). Quantomeno la ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 312021 -dieffettuati in un giorno: quasi 75mila (74.976) che hanno portato a individuate l'ennesimodiin un giorno (16.886). Quantomeno la ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - ConfindustriaFi : Covid-19: nuove disposizioni della Regione Toscana - EugenioBerto70 : In Toscana 15.830 casi Covid, oltre raddoppio in un giorno - infoitinterno : Covid-19, la Toscana chiude il 2021 con quasi 17mila nuovi positivi: 583 nei nostri comuni -