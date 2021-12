Covid Toscana, Giani negativo dopo la quarantena, "Al lavoro in presenza" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dicembre 2021 "dopo la quarantena di 5 giorni a seguito di un contatto con persona positiva ho fatto il tampone di verifica , come previsto dal Governo. Sono negativo". Lo scrive sui suoi ... Leggi su lanazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dicembre 2021 "ladi 5 giorni a seguito di un contatto con persona positiva ho fatto il tampone di verifica , come previsto dal Governo. Sono". Lo scrive sui suoi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Covid Toscana, Giani negativo dopo la quarantena, "Al lavoro in presenza" ... "che ci consenta di superare il covid, consolidare la ripresa economica e sociale, vivere i nostri affetti, le relazioni umane, la comunità con le soddisfazioni che tutti in Toscana meritano. Buon ...

Covid, da lunedì altre quattro Regioni in zona gialla ...regioni dove il tasso di incidenza dei casi di Covid è sopra mille su 100mila abitanti rispetto alla media nazionale: in Umbria i casi sono 1485 per centomila abitanti, in Lombardia 1442, in Toscana ...

Covid Toscana, i contagi di oggi per comune LA NAZIONE Covid Toscana, Giani negativo dopo la quarantena, "Al lavoro in presenza" Firenze, 31 dicembre 2021 "Dopo la quarantena di 5 giorni a seguito di un contatto con persona positiva ho fatto il tampone di verifica, come previsto dal Governo. Sono negativo". Lo scrive sui suoi s ...

Covid, Brusaferro: “Netta crescita Omicron, aumenteranno ricoveri” Variante Omicron in netta crescita, nelle prossime 3-4 settimane aumenteranno ricoveri e terapie intensive. Così Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del C ...

