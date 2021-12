Covid | si ferma anche il rugby | in campo solo TOP10 e Coppa Italia

(Di venerdì 31 dicembre 2021)la Federazionenaha interrotto e sospeso la maggior parte delle proprie attività fino al 30 gennaio 2022, in seguito all’aumento esponenziale dei casinelle ultime ore. In particolare i vertici federali hanno sospeso tutte le attività agonistiche e non, ad eccezione del Peronie della. “La determinazione intende rappresentare un’azione concreta a salvaguardia della salute dei tesserati e di responsabilità nei confronti del sistema-Paese”, si legge nella nota. Altro punto cardine quello relativo al Protocollo, a cui i tesserati vengono nuovamente invitati ad attenersi scrupolosamente. Tale Protocollo però subirà degli aggiornamenti dal 10 gennaio, con l’entrata in vigore delle nuove misure decise dal Governo. IL COMUNICATO ...

