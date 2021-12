Covid: Serie C, rinviata la 21esima giornata, era in programma l'8-9-10 gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dic. - (Adnkronos) - La Lega Pro ha rinviato le gare che erano in programma nei giorni 8, 9 e 10 gennaio, valide per la ventunesima giornata di campionato.“Ho riflettuto a lungo, ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia -ha spiegato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli-. Siamo consapevoli del ruolo sociale che rappresenta il calcio. Guardiamo, con estrema attenzione, alle misure che il governo Draghi ha preso e sta per prendere per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia e ne condividiamo l'impostazione. Preoccupa l'aumento esponenziale, giorno dopo giorno, del numero dei contagiati. Rinviare una giornata di campionato determina certamente disagi e crea problemi sul come e quando recuperare, ma, usando intelligenza ed esperienza, saremo in grado ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Firenze, 31 dic. - (Adnkronos) - La Lega Pro ha rinviato le gare che erano innei giorni 8, 9 e 10, valide per la ventunesimadi campionato.“Ho riflettuto a lungo, ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia -ha spiegato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli-. Siamo consapevoli del ruolo sociale che rappresenta il calcio. Guardiamo, con estrema attenzione, alle misure che il governo Draghi ha preso e sta per prendere per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia e ne condividiamo l'impostazione. Preoccupa l'aumento esponenziale, giorno dopo giorno, del numero dei contagiati. Rinviare unadi campionato determina certamente disagi e crea problemi sul come e quando recuperare, ma, usando intelligenza ed esperienza, saremo in grado ...

