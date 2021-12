Covid: Rosato (IV), 'obbligo vaccinale necessario' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Sarò lapidario. É necessaria la vaccinazione obbligatoria. Il green pass sta aiutando il paese a riprendersi e chi non se ne rende conto fa disinformazione o peggio". Lo dice Ettore Rosato, presidente di Iv, al 'Riformista'. "I vaccini funzionano e anche green pass e super green pass stanno ottenendo i risultati sperati. Sulla campagna vaccinale è stato fatto e si continua a fare un gran lavoro riconosciuto anche a livello internazionale, come dalla Cancelliera Merkel. É evidente che occorra mettere in campo fatiche e sacrifici che limitino momentaneamente relazioni e alcune libertà, ma quanto stiamo facendo va nella direzione di sconfiggere la pandemia. L'umanità ha superato epidemie ben più gravi con strumenti ben meno raffinati. Supereremo anche questo", aggiunge il vicepresidente della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic (Adnkronos) - "Sarò lapidario. É necessaria la vaccinazione obbligatoria. Il green pass sta aiutando il paese a riprendersi e chi non se ne rende conto fa disinformazione o peggio". Lo dice Ettore, presidente di Iv, al 'Riformista'. "I vaccini funzionano e anche green pass e super green pass stanno ottenendo i risultati sperati. Sulla campagnaè stato fatto e si continua a fare un gran lavoro riconosciuto anche a livello internazionale, come dalla Cancelliera Merkel. É evidente che occorra mettere in campo fatiche e sacrifici che limitino momentaneamente relazioni e alcune libertà, ma quanto stiamo facendo va nella direzione di sconfiggere la pandemia. L'umanità ha superato epidemie ben più gravi con strumenti ben meno raffinati. Supereremo anche questo", aggiunge il vicepresidente della Camera.

Neverajoy11 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato Tipo? Che non si capisce nulla di cosa fare se per caso ti prendi il Covid? Che chi ha g… - TV7Benevento : Covid: Rosato (IV), 'obbligo vaccinale necessario'... - robertoelinda21 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato Non vedo gente che esalta il lavoro del governo dei migliori,fabbriche che chiudono,cost… - theMauroboss : @Ettore_Rosato Mascherine nn servono a un cazzo, e i vaccini propagano il covid. Per uscirne basta spegnere tutti i… - Ettore_Rosato : È trascorso un anno da queste immagini. 27 dicembre 2020 iniziavano vaccinazioni Covid in tutta Europa e anche in I…

