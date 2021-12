Covid: Ricciardi, 'auspici 2022? Sospendere brevetti per vaccinare il mondo' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Il mio auspicio per il 2022 è che, al terzo anno di pandemia, finalmente si capisca che dobbiamo cambiare strada, che dobbiamo vaccinare il mondo. E per farlo dobbiamo Sospendere momentaneamente i brevetti e condividere le tecnologie perché altrimenti le dosi di vaccino non ci sono per vaccinare tutti. Più che un augurio il mio è un appello". Così all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica. "Per vaccinare il mondo - spiega - ci vogliono miliardi di dosi, il programma internazionale Covax ne ha distribuito appena 800 milioni, non bastano. Questo meccanismo è basato sulle donazioni, ma queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Il mioo per ilè che, al terzo anno di pandemia, finalmente si capisca che dobbiamo cambiare strada, che dobbiamoil. E per farlo dobbiamomomentaneamente ie condividere le tecnologie perché altrimenti le dosi di vaccino non ci sono pertutti. Più che un augurio il mio è un appello". Così all'Adnkronos Salute Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica. "Peril- spiega - ci vogliono miliardi di dosi, il programma internazionale Covax ne ha distribuito appena 800 milioni, non bastano. Questo meccanismo è basato sulle donazioni, ma queste ...

Advertising

Adnkronos : #Ricciardi: 'Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie'. #Covid - Corriere : Covid, Ricciardi: «Non è ancora il picco, a gennaio rialzo fortissimo dei casi» - NicolaPorro : ?? I protocolli che fermano il Paese, i virologi che dicono tutto e il contrario di tutto e l’invasione di clandesti… - Mania48Mania53 : RT @Adnkronos: #Ricciardi: 'Non era mai avvenuto, nella storia delle epidemie'. #Covid - Annalea73660630 : RT @chiaralucetw: Ma quando #Ricciardi, consigliere di #Speranza, dice che la maggior parte dei decessi per #covid in questi giorni è dovut… -