Covid Pomezia, il Sindaco ringrazia i cittadini: «80% over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Covid Pomezia, facciamo il punto con il Sindaco Adriano Zuccalà a una manciata di ore dalla fine dell'anno. L'anno che sta terminando purtroppo non ci ha ancora portato fuori dalla pandemia sebbene le differenze con il 2020, grazie soprattutto ai vaccini, siano state evidenti. Qual è la situazione a Pomezia circa i contagi e le ospedalizzazioni dei nostri concittadini? «La nuova variante Omicron ha fatto impennare il numero dei contagi a livello globale, non sappiamo ancora quanto inciderà nella situazione italiana, ma i dati non sono confortanti. Ad oggi (28 dicembre, ndr) a Pomezia contiamo 721 casi positivi e siamo uno dei comuni che, nonostante sia stato tra i primi a gestire l'emergenza sanitaria, ne è uscito sempre al meglio, sia sotto l'aspetto dell'impatto sociale che nel ...

