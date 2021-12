Covid oggi Toscana, 16.686 contagi: bollettino 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 16.686 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.886 su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi). 7.790 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.171.819. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 16.686 ida coronavirus in, 312021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 16.886 su 74.976 test di cui 28.479 tamponi molecolari e 46.497 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,52% (64,7% sulle prime diagnosi). 7.790 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.171.819. L'articolo proviene da Italia Sera.

