Covid oggi Sicilia, 5.463 contagi: bollettino 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ boom di nuovi contagi Covid in Sicilia oggi, 31 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Sono complessivamente 5.463 (anche se dalla Regione precisano che 16 si si riferiscono a giorni precedenti al 23 dicembre), su 62.437 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia. Nell’Isola gli attuali positivi salgono così a 42.582. In un solo giorno i guariti sono stati 839, mentre dei 4 decessi riportati oggi (7.502 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 2 si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono al 29 dicembre. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 749, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ boom di nuoviin, 312021, secondo i numeri del. Sono complessivamente 5.463 (anche se dalla Regione precisano che 16 si si riferiscono a giorni precedenti al 23), su 62.437 tamponi processati, i nuovi casi di-19 registrati in. Nell’Isola gli attuali positivi salgono così a 42.582. In un solo giorno i guariti sono stati 839, mentre dei 4 decessi riportati(7.502 dall’inizio dell’emergenza pandemica) solo 2 si sono verificati ieri mentre gli altri si riferiscono al 29. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 749, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base ...

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - Ale16632230 : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… - Ilaria19425156 : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… -