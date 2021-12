Covid oggi Lombardia, 41.458 contagi e 37 morti: bollettino 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 41.458 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 37 morti che portano il totale delle vittime a 35.081 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 252.380, con un incremento di 37.226. I dimessi/guariti sono 929.903 (+ 4.195). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 41.458 ida coronavirus in, 312021, secondo numeri e datideldi Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 37che portano il totale delle vittime a 35.081 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 252.380, con un incremento di 37.226. I dimessi/guariti sono 929.903 (+ 4.195). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - LaBombetta76 : RT @AurelianoStingi: Leggere queste notizie è il modo peggiore per rendersi conto che il vaccino nei bambini serve. Vacciniamoli https:/… - mmachiavelli : RT @TNannicini: Per tornare a vivere dobbiamo imparare a convivere con il covid. Vanno fatte scelte strutturali su lavoro, bus, spazi pubbl… -