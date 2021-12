Covid oggi Lazio, 8.477 contagi: a Roma 4.266 casi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 8.477 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. “oggi nel Lazio, su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634); sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.266”, riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 8.477 i nuovida coronavirus31 dicembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 10 morti. “nel, su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovipositivi (+2.634); sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. Icittà sono a quota 4.266”, riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino ...

