Covid oggi Italia, Zangrillo: “Dati su tamponi e positivi sono falsi” (Di venerdì 31 dicembre 2021) I numeri Covid in Italia, relativi ai tamponi e ai contagi, sono “falsi”. Lo afferma il professor Alberto Zangrillo, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, spiegando le proprie parole con un tweet. “I Dati sul numero di tamponi e tasso di positività al coronavirus sono dannosi per la salute mentale ma soprattutto falsi: migliaia di persone positive si sottopongono ogni giorno a test nella speranza di risultare negative”, dice Zangrillo, fornendo una chiave di lettura per i Dati degli ultimi giorni, caratterizzati da un aumento dei contagi che hanno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) I numeriin, relativi aie ai contagi,”. Lo afferma il professor Alberto, prorettore dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, spiegando le proprie parole con un tweet. “Isul numero die tasso dità al coronavirusdannosi per la salute mentale ma soprattutto: migliaia di persone positive si sottopongono ogni giorno a test nella speranza di risultare negative”, dice, fornendo una chiave di lettura per idegli ultimi giorni, caratterizzati da un aumento dei contagi che hanno ...

