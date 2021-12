Covid oggi Italia, Iss: salgono incidenza e Rt (Di venerdì 31 dicembre 2021) salgono incidenza e Rt in Italia e sono in aumento i ricoveri per Covid e l’occupazione delle terapie intensive. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio della Cabina di Regia sull’epidemia da Sars-Cov- 2, riferiti dall’Istituto superiore di Sanità in una nota. incidenza – Continua ad aumentare rapidamente l’incidenza settimanale dei contagi da Sars-Cov-2 che si attesta a 783 casi su 100.000 abitanti nel periodo che va dal 24 al 30 dicembre, contro i 351 per 100.000 abitanti registrati tra il 17 e il 23 dicembre, secondo il flusso dei dati del ministero Salute. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021)e Rt ine sono in aumento i ricoveri pere l’occupazione delle terapie intensive. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio della Cabina di Regia sull’epidemia da Sars-Cov- 2, riferiti dall’Istituto superiore di Sanità in una nota.– Continua ad aumentare rapidamente l’settimanale dei contagi da Sars-Cov-2 che si attesta a 783 casi su 100.000 abitanti nel periodo che va dal 24 al 30 dicembre, contro i 351 per 100.000 abitanti registrati tra il 17 e il 23 dicembre, secondo il flusso dei dati del ministero Salute. L'articolo proviene daSera.

