Covid oggi Israele, quasi 5mila contagi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 4.916 i contagi da coronavirus accertati su circa 157.000 test effettuati ieri in Israele, dove inizia la somministrazione della quarta dose di un vaccino anti-Covid per i più vulnerabili. Il dato sui contagi giornalieri è un record dal 27 settembre, sottolinea Ynet, che riporta i dati del ministero della Salute. L’indice R è arrivato a 1,71. I pazienti Covid ricoverati in ospedale con sintomi gravi sono 93. Intanto, come riporta il Times of Israel, è iniziata stamani la somministrazione della quarta dose di un vaccino contro il Covid-19 per gli immunodepressi (a patto che siano passati almeno quattro mesi dalla terza) dopo il via libera arrivato ieri dal direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, nel mezzo dei timori per la variante Omicron del coronavirus. E ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 4.916 ida coronavirus accertati su circa 157.000 test effettuati ieri in, dove inizia la somministrazione della quarta dose di un vaccino anti-per i più vulnerabili. Il dato suigiornalieri è un record dal 27 settembre, sottolinea Ynet, che riporta i dati del ministero della Salute. L’indice R è arrivato a 1,71. I pazientiricoverati in ospedale con sintomi gravi sono 93. Intanto, come riporta il Times of Israel, è iniziata stamani la somministrazione della quarta dose di un vaccino contro il-19 per gli immunodepressi (a patto che siano passati almeno quattro mesi dalla terza) dopo il via libera arrivato ieri dal direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, nel mezzo dei timori per la variante Omicron del coronavirus. E ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Nuove regole quarantena Covid: tutti i chiarimenti. Chi sono i contatti a basso rischio Sciolti gli ultimi dubbi sulle nuove regole di quarantena contenute nel decreto Covid pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore oggi 31 dicembre. La circolare del ministero della Salute fa luce su quali siano i "contatti a basso rischio", confermando poi quanto ...

Covid: Israele, quarta dose Pfizer anche in case di riposo Il direttore generale del ministero della sanità israeliano, Nahman Ash, ha dato oggi l'autorizzazione alla somministrazione di una quarta dose di vaccino Pfizer nella case di ...ieri i contagi di Covid ...

Covid, news. Firmato decreto Covid, nuove norme su quarantena. Record di contagi. LIVE Sky Tg24 Società in perdita, utili in calo: il 2020 annus horribilis per le partecipate regionali Con il rendiconto 2020 approvato ad aprile dal Consiglio Valle l'esatto impatto del Covid sull'attività è tradotto in cifre e commentato dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta della ...

"Un bilancio positivo, ma guardiamo avanti" Nella stagione agonistica scorsa (la 2020-21, ndr) siamo arrivati ottavi nonostante i vari problemi legati al Covid. E’ un risultato che rappresenta il massimo di quanto... Fine anno tempo di bilanci.

