Covid oggi Fvg | 2 361 contagi e 4 morti | bollettino 31 dicembre

Sono 2.361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre maggio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati così individuati: 1.877 su 11.301 tamponi molecolari e una percentuale di positività del 16,61%, 484 invece su 14.341 test rapidi antigenici realizzati (3,37%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 97 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), una donna di 80 anni di Tricesimo (deceduta in ospedale), un uomo di 78 anni di San Dorligo della Valle (deceduto in ospedale), un uomo di 75 anni di Sacile (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28

