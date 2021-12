Covid oggi Emilia, 10.167 contagi: bollettino 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 10.167 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 31 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 62.045 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,4%. Sono 116 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (-4 rispetto a ieri); l’età media è di 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69,1 anni. In questa nuova fase dell’epidemia, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 10.167 ida coronavirus inRomagna, 312021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 62.045 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,4%. Sono 116 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna (-4 rispetto a ieri); l’età media è di 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69,1 anni. In questa nuova fase dell’epidemia, ...

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - Ale16632230 : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… - Ilaria19425156 : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… -