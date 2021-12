Covid oggi Abruzzo, 4.773 contagi e 2 morti: bollettino 31 dicembre (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 4.773 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 dicembre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 101 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 106573. Dei positivi odierni, 4.124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara) e sale a 2640. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86882 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 4.773 i nuovida coronavirus31in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi, di età compresa tra 1 e 101 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 106573. Dei positivi odierni, 4.124 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di una 52enne e di un 90enne della provincia di Pescara) e sale a 2640. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86882 ...

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - Marika20002886 : RT @OrtigiaP: SIETE OTTENEBRATI e profondamente ignoranti..NOVAX? magari solo guariti, o impauriti, o pensierosi vedendo come il covid si d… - lonewolf8719 : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… -