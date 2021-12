Covid, oggi 144.243 casi e 155 morti: il bollettino del 31 dicembre 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 31 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 144.243 Decessi: 155 Tamponi effettuati: 1.224.025 Terapie intensive: +34 Tasso di positività: 11,78% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 900.984 casi totali: 6.125.683 Decessi: 137.402 Guariti: 5.087.297 In Italia oggi, venerdì 31 dicembre 2021, sono stati registrati 144.243 nuovi casi di Covid-19 e 155 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 126.888 e 156 i morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 1.224.025 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.150.352): il tasso di positività è all’11,78%, ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021)ITALIA, ILDI31, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 144.243 Decessi: 155 Tamponi effettuati: 1.224.025 Terapie intensive: +34 Tasso di positività: 11,78% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 900.984totali: 6.125.683 Decessi: 137.402 Guariti: 5.087.297 In Italia, venerdì 31, sono stati registrati 144.243 nuovidi-19 e 155 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 126.888 e 156 i. I dati sui nuovi contagi si basano su 1.224.025 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.150.352): il tasso di positività è all’11,78%, ...

