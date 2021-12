Covid, nuovo record negativo in Lombardia: a Bergamo 3429 nuovi positivi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nell’ultimo giorno dell’anno nuovo record negativo in Lombardia per i casi Covid. I positivi hanno superato oggi quota 40mila: 41.458 per l’esattezza, a fronte di 229.055 tamponi per una percentuale di positività pari al 18% contro il 17% di ieri, quando i positivi erano stati 39.152 su 229.059 tamponi. Ancora in crescita anche il numero delle vittime (37) per un totale da inizio pandemia che arriva a 35.081, e quello dei ricoverati. Nei reparti ordinari i nuovi ingressi sono stati 28 per un numero complessivo di pazienti che arriva a quota 1.859. Diciassette i pazienti in più nelle terapie intensive che arrivano così a 221. Per quanto riguarda le province, sono 15.769 i positivi segnalati a Milano, 3.429 a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nell’ultimo giorno dell’annoinper i casi. Ihanno superato oggi quota 40mila: 41.458 per l’esattezza, a fronte di 229.055 tamponi per una percentuale dità pari al 18% contro il 17% di ieri, quando ierano stati 39.152 su 229.059 tamponi. Ancora in crescita anche il numero delle vittime (37) per un totale da inizio pandemia che arriva a 35.081, e quello dei ricoverati. Nei reparti ordinari iingressi sono stati 28 per un numero complessivo di pazienti che arriva a quota 1.859. Diciassette i pazienti in più nelle terapie intensive che arrivano così a 221. Per quanto riguarda le province, sono 15.769 isegnalati a Milano, 3.429 a ...

