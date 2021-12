Covid, nuovo record di contagi nel Sannio: 551 nelle ultime 24 ore (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si arresta la corsa del Covid nel Sannio. Dopo il lieve decremento di casi registrato ieri (388 rispetto agli oltre 400 del giorno prima) oggi nuovo record di contagi: ben 551 quelli accertati nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto mai registrato nella nostra provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si arresta la corsa delnel. Dopo il lieve decremento di casi registrato ieri (388 rispetto agli oltre 400 del giorno prima) oggidi: ben 551 quelli accertati24 ore. Si tratta del dato più alto mai registrato nella nostra provincia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

