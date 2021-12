Covid | news Iss | aumenta occupazione intensive al 12 | 9% Rt nazionale sale a 1 | 18 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ricoveri in aumento (al 17,1%) e rischio alto in due regioni, moderato in 18. Sono gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Scattano da oggi le nuove norme sulla quarantena. Il Governo pensa ad estendere il super green pass al mondo del lavoro. La stretta definitiva ai no-vax potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm il 5 gennaio. L'ondata di contagi travolge l'Europa mentre il Sudafrica fa sapere che il picco è passato senza un aumento dei decessi. Restrizioni allentate anche in Australia