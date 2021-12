Covid, news. Firmato decreto Covid, nuove regole dal 10 gennaio. Record di contagi. LIVE (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si va verso il super green pass in ambito lavorativo, riguarderebbe 23 milioni di italiani. Nuovo Record di contagi, 127 mila in un giorno, con 156 vittime, sale il tasso di positività. L'ondata di contagi travolge l'Europa mentre il Sudafrica fa sapere che il picco è passato senza un aumento dei decessi. Restrizioni allentate anche in Australia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si va verso il super green pass in ambito lavorativo, riguarderebbe 23 milioni di italiani. Nuovodi, 127 mila in un giorno, con 156 vittime, sale il tasso di positività. L'ondata ditravolge l'Europa mentre il Sudafrica fa sapere che il picco è passato senza un aumento dei decessi. Restrizioni allentate anche in Australia

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Tamponi e spesa online: il presente di Milano è un palazzo in quarantena MILANO - E chi fa la spesa? Chi porta giù la spazzatura? Come i dieci piccoli indiani, alla fine non ne è rimasto uno in piedi. E seppure in forma leggera, il Covid è salito sulla scala a sinistra del secondo cortile, e li ha contagiati tutti, piano per piano. Un cortile in quarantena, un esemplare catalogo delle attuali e varie forme di diffusione del ...

Prime crepe nel fronte dei No Vax, ma gli irriducibili: "Sarà rivolta" "Proteggeteli, è un atto d'amore" Covid, il vaccino per i bambini 2 - 4 anni finora non funziona. Pfizer: "Risposta bassa, nuovi test con 3 dosi" Brianza, i carabinieri chiudono farmacia: la titolare ...

Covid, news. Bollettino: 126.888 nuovi casi e 156 morti. Tasso positività all'11% Sky Tg24 Umbria, 8 mila positivi ancora da tracciare: arriva anche la protezione civile Ieri i casi di positivi da recuperare nel tracciamento Covid erano circa 8 mila. Un numero destinato a salire oggi. Una cifra enorme che è ...

Capodanno col Covid Qualcosa è cambiato: la prospettiva. Salgono i contagi e scende la paura, finirà così? Annalena Benini, nata a Ferrara nel 1975, vive a Roma. Giornalista e scrittrice, è al Foglio dal 2001 e scrive di ...

