Covid, Mattarella: "Non usare vaccini è offesa a chi non li ha" (Di venerdì 31 dicembre 2021) I vaccini contro il Covid sono un'opportunità, non usarli è un'offesa a chi non li ha. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. "Ricordo la sensazione di impotenza e di disperazione che respiravamo nei primi mesi della pandemia di fronte alle scene drammatiche delle vittime del virus. Alle bare trasportate dai mezzi militari. Al lungo, necessario confinamento di tutti in casa. Alle scuole, agli uffici, ai negozi chiusi. Agli ospedali al collasso – ha ricordato il capo dello Stato – Cosa avremmo dato, in quei giorni, per avere il vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla".

