Covid | Mandelli | ‘da Fi contributo per decreto che facilita vita italiani’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Ancora una volta le proposte di Forza Italia a tutela della salute dei cittadini vengono accolte dal Governo. Ilpubblicato in Gazzetta ufficiale riprende, infatti, in larga parte le misure sulla quarantena che abbiamo individuato come necessarie”. Così il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.