Covid: Ligue1, rinviata Angers-Saint-Etienne (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Il match tra Angers e Saint-Etienne, in programma domenica 9 gennaio, è stato rinviato causa Covid. Lo ha annunciato la Ligue 1. L'Angers ha ben 19 dei suoi giocatori positivi al Covid e ha chiesto e ottenuto il rinvio di questa partita, valida per la 20esima giornata del massimo campionato francese. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Il match tra, in programma domenica 9 gennaio, è stato rinviato causa. Lo ha annunciato la Ligue 1. L'ha ben 19 dei suoi giocatori positivi ale ha chiesto e ottenuto il rinvio di questa partita, valida per la 20esima giornata del massimo campionato francese.

