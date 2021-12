Covid, la maggioranza si spacca sull’obbligo vaccinale: il governo è pronto al super green pass per lavorare (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ultimo decreto anti-Covid approvato dal Consiglio dei ministri due giorni fa (il 29 dicembre) non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e già si parla del probabile nuovo decreto. Il 10 gennaio entrerà in vigore un ‘quasi lockdown’ per i non vaccinati. Con l’ultimo decreto, infatti, l’obbligo del super green pass è stato esteso a moltissime attività: mancano ancora i negozi, i servizi essenziali e il lavoro. Per tutto il resto occorre essere stati vaccinati o essere guariti dal virus. Il 5 gennaio, invece, potrebbe tenersi il Cdm per accogliere l’ipotesi già esaminata (e bocciata) di estendere l’obbligo di certificato rafforzato anche a tutti i lavoratori. Nello scorso Consiglio il fronte del ‘no’ a questa estensione è stato rappresentato da Lega e M5s, anche se con motivi diversi. Con il ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ultimo decreto anti-approvato dal Consiglio dei ministri due giorni fa (il 29 dicembre) non è ancora stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e già si parla del probabile nuovo decreto. Il 10 gennaio entrerà in vigore un ‘quasi lockdown’ per i non vaccinati. Con l’ultimo decreto, infatti, l’obbligo delè stato esteso a moltissime attività: mancano ancora i negozi, i servizi essenziali e il lavoro. Per tutto il resto occorre essere stati vaccinati o essere guariti dal virus. Il 5 gennaio, invece, potrebbe tenersi il Cdm per accogliere l’ipotesi già esaminata (e bocciata) di estendere l’obbligo di certificato rafforzato anche a tutti i lavoratori. Nello scorso Consiglio il fronte del ‘no’ a questa estensione è stato rappresentato da Lega e M5s, anche se con motivi diversi. Con il ...

