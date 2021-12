Covid Italia, Gelmini: “Se i contagi non calano servono nuove misure” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con il provvedimento sulle nuove misure anti-Covid varato in Cdm “abbiamo stretto ancor di più le maglie, prescrivendo la necessità del pass rafforzato anche per il trasporto pubblico locale, per alberghi e strutture ricettive, feste, sagre e fiere, piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. E speriamo che questo ci consenta di ridurre ancora la platea dei non vaccinati”. Lo dice al Giornale Maria Stella Gelmini. “Diversamente – aggiunge la ministra per gli Affari regionali – saremo costretti a prendere un provvedimento più onnicomprensivo, che evidentemente prevederà nuove restrizioni anche e soprattutto per i non vaccinati, visto che sono loro ad occupare le terapie intensive. Abbiamo di fronte a noi due settimane cruciali per comprendere l’impatto sulle ospedalizzazioni e sulle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con il provvedimento sulleanti-varato in Cdm “abbiamo stretto ancor di più le maglie, prescrivendo la necessità del pass rafforzato anche per il trasporto pubblico locale, per alberghi e strutture ricettive, feste, sagre e fiere, piscine, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. E speriamo che questo ci consenta di ridurre ancora la platea dei non vaccinati”. Lo dice al Giornale Maria Stella. “Diversamente – aggiunge la ministra per gli Affari regionali – saremo costretti a prendere un provvedimento più onnicomprensivo, che evidentemente prevederàrestrizioni anche e soprattutto per i non vaccinati, visto che sono loro ad occupare le terapie intensive. Abbiamo di fronte a noi due settimane cruciali per comprendere l’impatto sulle ospedalizzazioni e sulle ...

