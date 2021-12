Covid Italia, 31 dicembre: nuovo record, oltre 144’000 contagi, 155morti. L’anno non finisce bene (Di venerdì 31 dicembre 2021) nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021)di positivi in. Oggi sono 144.243 i casi diindividuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 126.888. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155 L'articolo proviene da Firenze Post.

sscnapoli : ?? Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella ser… - sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - Emergenza24 : UPDATE [31.12-17:20] #Italia +144.243 nuovi contagi (peggior dato di sempre) +155 morti +137.402 morti da inizio… - Emergenza24Pro : UPDATE [31.12-17:20] #Italia +144.243 nuovi contagi (peggior dato di sempre) +155 morti +137.402 morti da inizio… -